FC Bayern: Der Stand bei Musiala

Fehlender Einsatz war Jamal Musiala in den vergangenen Wochen wahrlich nicht vorzuwerfen. Der 21-jährige Offensivstar dribbelte, schoss Tore und stemmte sich energisch gegen die Krise des FC Bayern, konnte die Misere des Rekordmeisters im Alleingang aber auch nicht abwenden.

Zuletzt kamen in England Berichte auf, denen zufolge Musiala einen Abschied aus München im Sinn hat. Den Dribbler ziehe es in die Premier League, wo gleich mehrere Schwergewichte Interesse an seinen Diensten zeigen. Er soll sogar ein Vertragsangebot seines Arbeitgebers abgelehnt haben.

‚Bild‘-Reporter Tobias Altschäffl beteuert im Podcast ‚Stammplatz‘ allerdings, dass da nichts dran ist. Englische Klubs seien zwar interessiert, doch von einem abgelehnten Bayern-Angebot könne keine Rede sein. Gespräche haben noch gar nicht stattgefunden und sind erst für den Sommer geplant. Die Münchner werden alles daran setzen, ihren begehrten Nationalspieler zu halten.