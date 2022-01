Eintracht: Sow „hatte Gespräche mit PSG“

Djibril Sow hatte in der Vergangenheit offenbar die Möglichkeit, zu Paris St. Germain zu wechseln. „Bevor ich zu Eintracht kam, hatte ich auch Gespräche mit Paris St. Germain. Aber ich denke, ich passe viel besser zur Eintracht als in so ein Star-Ensemble“, so der 24-Jährige im Interview mit der ‚Bild‘. Der Mittelfeldspieler war 2019 von Young Boys Bern zur SGE gewechselt.

Sow führt aus: „Klar, wäre ich nach Paris, könnte ich jedes Jahr in der Champions League sein oder Meister werden. Aber wenn du selber dann nur selten spielst, was bringt dir das? Mit Eintracht einen Titel zu holen oder in der Champions League zu spielen, das wäre das Highlight der Karriere.“