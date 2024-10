BVB: Sahin gibt Personal-Update

Nuri Sahin hat sich vor der Zweitrundenpartie im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg (Dienstag, 20:45 Uhr) zu den angeschlagenen Spielern bei Borussia Dortmund geäußert, die bei der Niederlage am Samstag in Augsburg (1:2) auswechselt werden mussten. Der Trainer sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Bei Julian Ryerson (Adduktorenproble, Anm. d. Red.) habe ich keine großen Hoffnungen. Bei Marcel Sabitzer (Rückenprobleme) und Waldemar Anton (Probleme im Hüft- und Oberschenkelbereich) zählt jede Stunde. Da wird erst in Richtung Anstoß klar, ob sie spielen können.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der BVB ist in der Bundesliga aktuell nur Siebter und in der Auswärtstabelle mit nur einem Punkt aus vier Spielen gar Drittletzter. Umso mehr Druck herrscht vor dem morgigen Pokalspiel in Wolfsburg. Sahin ordnet ein: „Ich sehe alle Jungs in der Verantwortung und mich vorneweg. Ich weiß, dass meine Jungs wollen. Im Moment haben wir so viele eigene Themen, dass es sich nicht so einfach anfühlt.“