93 Millionen nicht genug: Chelseas Caicedo-Alternative

Der FC Chelsea ist offenbar in das Rennen um Tyler Adams eingestiegen. ‚The Athletic‘ berichtet, dass die Blues den defensiven Mittelfeldspieler ins Visier genommen haben. Dem Portal zufolge besitzt der US-Amerikaner bei Absteiger Leeds United in seinem bis 2027 datierten Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet 23 Millionen Euro.

Adams Dienste sind in der Premier League hoch angesehen: Der FC Everton, Nottingham Forest, Aston Villa und Brighton & Hove Albon sollen Interesse an dem 24-Jährigen signalisieren. Nach Leeds kam Adams erst vor einem Jahr von RB Leipzig. Die Sachsen, die einst schlappe zwei Millionen Euro nach New York überwiesen hatten, kassierten 17 Millionen Euro Ablöse.

Chelsea sieht in dem 36-fachen Nationalspieler nun eine potenzielle Alternative zur eigentlichen Wunschlösung Moisés Caicedo (21). Brighton hat auch eine vierte Offerte der Londoner für den ecuadorianischen Sechser abgelehnt: Rund 93 Millionen Euro sind den Seagulls nicht genug.