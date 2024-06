VfB: Wehrle erklärt die Kaderplanung

Bei der Kaderplanung für die kommende Saison sieht sich der VfB Stuttgart mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ erläutert Vorstandschef Alexander Wehrle, wie sich der Vizemeister für die anstehende Saison mit ungewohnter Dreifachbelastung wappnen will: „Bei der Kaderplanung setzen wir auf eine Kombination aus jungen, entwicklungsfähigen Spielern und Spielern, die bereits Erfahrung in der Bundesliga mitbringen.“

Die bisherigen Transfers spiegeln diesen Ansatz wider. Yannik Keitel (24/Freiburg), Justin Diehl (19/Köln), Nick Woltemade (22/Bremen) und Stefan Drljaca (25/Dresden) wechselten allesamt ablösefrei an den Wasen, für Jeff Chabot (26) wurde beim 1. FC Köln die Ausstiegsklausel in Höhe von 4,5 Millionen Euro bedient. Der Kölner Abwehrchef, Woltemade und Keitel kommen zusammen auf rund 250 Erstliga-Einsätze, Diehl fällt in die Kategorie jung und entwicklungsfähig.