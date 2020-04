Preetz spricht über Boateng-Brüder

Dass Kevin-Prince und Jérôme Boateng zuletzt öffentlich mit einer Rückkehr zu Hertha BSC kokettierten, hat auch Michael Preetz zur Kenntnis genommen. Der Manager von Hertha BSC sagt in der ‚Bild‘: „Das ist doch schön zu hören, dass die beiden noch so eine enge Verbindung zu Berlin und zu Hertha BSC haben. Das sind Berliner Jungs und beide haben in ihren Karrieren enorm viel erreicht und die Welt gesehen. Dass es sie irgendwann wieder in die Heimat, zurück in diese tolle Stadt, zieht, ist total verständlich und freut mich sehr. Wenn es dann soweit ist, werden wir uns bestimmt austauschen.“

Nach FT-Infos zieht man auch bei der Hertha eine Verpflichtung von Bayern Münchens Jérôme Boateng in Betracht. Kontakt zum 31-jährigen Innenverteidiger wurde bereits aufgenommen. Daneben bekunden auch der FC Arsenal und der FC Chelsea Interesse am Weltmeister. Bruder Kevin-Prince Boateng (33) von Besiktas hatte sich bereits im Winter beim Hauptstadtklub angeboten.