Gladbach-Abschied: Wolf wechselt in die USA

Hannes Wolf setzt seine Laufbahn in der nordamerikanischen Major League Soccer fort. Der New York City FC verkündet die Verpflichtung des 24-Jährigen offiziell. Wolf unterschreibt in den Vereinigten Staaten einen bis 2027 datierten Vertrag samt Option auf eine weitere Saison.

Borussia Mönchengladbach lässt den Offensivmann ein halbes Jahr vor Vertragsende ablösefrei ziehen, soll aber eine Weiterverkaufsbeteiligung über 15 Prozent besitzen. Der Österreicher war einst für 9,5 Millionen Euro von RB Leipzig zur Borussia gewechselt, zwischenzeitlich war er an Swansea City verliehen.

„Wir freuen uns, Hannes in New York begrüßen zu dürfen. Obwohl er erst 24 Jahre alt ist, hat Hannes bereits fantastische Erfahrungen auf höchstem Niveau in Europa gesammelt und in der Bundesliga, Champions League und Europa League gespielt, was unserer Mannschaft eine große Bereicherung sein wird“, sagte Sportdirektor David Lee.

Wolf selbst fügt an: „Ich freue mich darauf, dieses neue Kapitel meiner Karriere in New York City zu beginnen. Ich freue mich darauf, der Major League Soccer beizutreten und einen der besten Vereine und Städte dieser Liga zu repräsentieren.“

69 Mal lief Wolf für die Fohlen insgesamt auf, in der laufenden Saison ist er unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane aber gänzlich ohne Kadernominierung geblieben. Seine Karriere will der Linksfuß nun in New York wieder ankurbeln.