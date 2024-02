West Ham: Steidten oder Moyes?

Tim Steidten könnte West Ham United im Sommer den Rücken kehren. Der ‚Guardian‘ berichtet, dass der Technische Direktor in London nicht mehr zufrieden ist und sich deshalb mit einem Abschied beschäftigt. Gehandelt wurde der 44-Jährige zuletzt beim FC Liverpool, an den gebürtigen Bremer sollen die Reds jedoch noch nicht herangetreten sein.

Dem Bericht zufolge würde Steidten gerne mehr Verantwortung übernehmen. Darüber hinaus soll sich der ehemalige Sportfunktionär von Bayer Leverkusen und Werder Bremen für einen neuen Cheftrainer aussprechen. Bedeutet: Trennen sich die Hammers von dem in der Kritik stehenden David Moyes, könnte Steidten an Bord bleiben. Laut der ‚Daily Mail‘ sind Julen Lopetegui, Steve Cooper and Graham Potter mögliche Nachfolger. Auch Bayern-Coach Thomas Tuchel soll bei West Ham hoch in der Gunst stehen.