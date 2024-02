Ex-Stürmer Tomasson wird Nationaltrainer

Der ehemalige Bundesligastürmer Jon Dahl Tomasson ist neuer schwedischer Nationaltrainer. Wie Schwedens Fußballverband Svenska Fotbollförbundet verkündet, soll der 47-Jährige die Blau-Gelben zur Weltmeisterschaft 2026 führen, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Der Däne ist gleichzeitig der erste ausländische Coach in der Geschichte der schwedischen Nationalmannschaft. Zuletzt trainierte Tomasson den englischen Zweitligisten Blackburn Rovers.

Generalsekretärin Andrea Möllerberg sagt: „Ich bin äußerst glücklich und stolz, dass wir einen ehemaligen Nationalmannschaftskapitän von Jons Kaliber an uns binden können und ich bin sehr zufrieden mit der geleisteten Arbeit und dem Prozess, den wir hatten, um die beste Lösung zu finden.“ Tomasson lief in seiner Spielerkarriere in 112 Länderspielen für Dänemark auf. Auf Vereinsebene ging der Angreifer unter anderem für Feyenoord Rotterdam, den AC Mailand und den VfB Stuttgart auf Torejagd.