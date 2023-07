Auch Glasner nach Saudi-Arabien?

Oliver Glasner winkt ein lukrativer Vertrag in Saudi-Arabien. Der Tageszeitung ‚Al Riyad‘ zufolge möchte Al Shabab den Österreicher als neuen Übungsleiter installieren und lockt den 48-Jährigen mit einem Jahresgehalt von sechs Millionen Euro. Eigentlich wollte Al Shabab Philippe Clement präsentieren, der bis Anfang Juni bei der AS Monaco an der Seitenlinie stand. Der Belgier habe aber kurzfristig abgesagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Glasner ist seit seinem Aus bei Eintracht Frankfurt ohne Job, möchte auch nicht unbedingt zeitnah auf die Trainerbank zurückkehren: „Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr durchgängig im Fußball, jetzt habe ich wirklich einmal Zeit für meine Familie und mich, weil ich nicht ständig in Gedanken bei der Saisonvorbereitung oder dem nächsten Testspielgegner bin. Ich spiele Golf und Tennis, verbringe endlich mal ausgiebig Zeit mit der Familie. Das macht mir viel Freude.“

Lese-Tipp

Al Hilal: 120 Millionen für Zaniolo?