Nach Eintracht-Aus: So geht es mit Glasner weiter

Oliver Glasner möchte sich Zeit lassen, ehe er einen neuen Trainerjob antritt. „Ich glaube nicht, dass ich im Juli schon wieder auf einer Trainerbank sitzen werde. Sondern kann mir gut vorstellen, auch mal in anderen Sportarten als Trainer zu hospitieren, um da den Horizont wieder ein bisschen zu erweitern“, so der 48-Jährige gegenüber der ‚Bild‘. Glasner war in den vergangenen zwei Saisons Übungsleiter bei Eintracht Frankfurt, wird den Klub aber verlassen.

Der Österreicher will nun seine neue Freizeit genießen: „Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr durchgängig im Fußball, jetzt habe ich wirklich einmal Zeit für meine Familie und mich, weil ich nicht ständig in Gedanken bei der Saisonvorbereitung oder dem nächsten Testspielgegner bin. Ich spiele Golf und Tennis, verbringe endlich mal ausgiebig Zeit mit der Familie. Das macht mir viel Freude.“

