Frankfurt plant fest mit Baum

Eintracht Frankfurt plant in der kommenden Saison fest mit dem aktuell an die SV Elversberg verliehenen Elias Baum. Laut der ‚Bild‘ steht bereits fest, dass der 19-jährige Rechtsverteidiger ab Sommer für die Hessen aufläuft. „Unser klares Ziel ist, dass Elias zu uns zurückkommt, weil er es einfach sehr, sehr gut gemacht hat, daran hat sich nichts geändert“, betont Sportvorstand Markus Krösche. Insbesondere der SC Freiburg interessierte sich für das Abwehr-Talent, doch die Eintracht zeigte dem Rechtsfuß eine Perspektive auf.

Derzeit kämpft Baum mit der SVE in der Relegation um den Bundesliga-Aufstieg. Der U21-Nationalspieler trägt mit starken Leistungen zu der erfolgreichen Saison der Saarländer bei, absolvierte in der zweiten Liga 33 Spiele, in denen er drei Tore erzielte und sieben vorbereitete. „Seine Entwicklung freut mich riesig. Er spielt eine herausragende Zweitliga-Saison“, so Krösche. Bei der Eintracht soll das Eigengewächs Stammspieler Rasmus Kristensen (27) Konkurrenz machen. Mit dem flexibel einsetzbaren Nnamdi Collins (22) wird der ‚Bild‘ zufolge langfristig in der Innenverteidigung geplant.