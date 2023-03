Viele Anfragen für Firmino

Das Rennen um Roberto Firmino nimmt Fahrt auf. Laut ‚Sky‘ sind nach Bekanntwerden des bevorstehenden Abschieds vom FC Liverpool bereits zahlreiche Anfragen beim bald ablösefreien Stürmer eingegangen, darunter aus England und Saudi-Arabien.

In der jüngeren Vergangenheit wurde auch Inter Mailand und Atlético Madrid Interesse an Firmino nachgesagt. Der 31-jährige Brasilianer war 2015 für 41 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim an die Anfield Road gewechselt und wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Klopp: „Keine leichte Entscheidung für Firmino“