Der Zeitplan mit Musiala

Manchester City träumt von einer Zukunft mit Jamal Musiala. Und auch andere Schwergewichte wie Real Madrid und der FC Liverpool haben den 20-Jährigen längst unter genauer Beobachtung. Vor allem City und Real sollen den Youngster theoretisch reizen. Musialas Vertrag beim FC Bayern läuft allerdings noch bis 2026, ein baldiger Weggang ist nahezu ausgeschlossen.

Mit Blick in die Zukunft sollten die Münchner Gespräche über eine Verlängerung aber nicht zu lange aufschieben. Wie ‚Sport1‘ berichtet, hat Sportdirektor Christoph Freund kürzlich ein erstes Gespräch mit Musialas Management geführt. Konkrete Verhandlungen sind laut der ‚Abendzeitung‘ aber erst für nächsten Sommer angedacht.

FC Bayern: Neuer in der Startelf

Bayern will – Musiala auch?

Präsident Herbert Hainer betont: „Er hat einen Vertrag bei uns bis 2026 und weiß, was er am FC Bayern hat, dass ihm hier alle Türen offenstehen. Ich würde mir wünschen, ihn sehr lange bei uns zu haben. Es ist von beiden Seiten keine Eile da.“

Finanziell wäre eine Verlängerung mit einem deutlichen Sprung verbunden. Der offensive Mittelfeldspieler verdient aktuell rund acht Millionen Euro und damit beispielsweise nur ein Drittel von dem, was Teamkollege Harry Kane einstreicht. Für Musiala geht es in erster Linie aber um die sportliche und persönliche Perspektive. Er will Titel gewinnen und Weltfußballer werden. Der FC Bayern bleibt erster Ansprechpartner. Aber ob die Münchner auch das beste Paket schnüren können?