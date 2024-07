Korb für die Fortuna

Sportvorstand Klaus Allofs und Co. gehen in den Bemühungen um Offensiv-Talent Viktor Djukanovic leer aus. Einem Bericht des schwedischen ‚Expressen‘ zufolge hat sich Fortuna Düsseldorf von dem 20-jährigen Rechtsfuß einen Korb eingehandelt. Stattdessen wechselt der Montenegriner vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF zu Standard Lüttich, so das Boulevardblatt.

Djukanovic, erst im vergangenen Sommer für eine Million Euro aus seiner Heimat nach Skandinavien gewechselt, wird schon am heutigen Montag zum Medizincheck in Belgien erwartet. Dem Bericht zufolge ist auch eine Kaufoption von umgerechnet knapp vier Millionen Euro Teil des Deals.