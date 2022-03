Terodde will „noch vier oder fünf Jahre spielen“

Simon Terodde denkt noch nicht ans Karriereende. „Ich fühle mich topfit. Nach den Spielen gehört zwar etwas mehr Regeneration und auch Trainingsvorbereitung dazu. Aber ich bin überzeugt davon, dass die beste Zeit noch kommt“, erklärt der Stürmer von Schalke 04 gegenüber ‚Sky‘ und stellt klar: „Ich möchte noch vier oder fünf Jahre spielen.“

Terodde läuft seit dem vergangenen Sommer für die Knappen auf. In 25 Spielen erzielte der 34-Jährige starke 19 Tore und gab vier Torvorlagen. Am vergangenen Samstag verlängerte der gebürtige Bocholter seinen Kontrakt in Gelsenkirchen bis 2023.