Vertrag läuft aus: Mega-Angebot für Zaha

Wilfried Zaha liegt offenbar ein lukratives Angebot aus der Wüste vor. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, bietet Al Ittihad aus Saudi-Arabien dem Angreifer von Crystal Palace ein Jahresgehalt von neun Millionen Euro netto. Es wäre der höchstdotierte Vertrag in Al Ittihads Klubgeschichte. Zaha ist ab Sommer ablösefrei zu haben, sein Vertrag bei den Eagles läuft aus.

Auch Ronaldo-Klub Al Nassr hatte zuletzt die Fühler nach dem 30-jährigen Ivorer ausgestreckt. Bei Crystal Palace hofft man nach wie vor auf eine Vertragsverlängerung der Vereinslegende. Angesichts des steigenden Interesses an Zaha zeichnet sich allerdings immer mehr ein Abschied nach insgesamt zwölf gemeinsamen Jahren ab. In der laufenden Saison ist der Rechtsfuß mit sechs Treffern und zwei Assists in 21 Ligaspielen im Vergleich zu den Vorjahren mäßig erfolgreich.

