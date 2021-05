HSV: Zwei Trainerkandidaten für den vierten Anlauf

Christian Titz, Hannes Wolf, Dieter Hecking, Daniel Thioune und zuletzt Horst Hrubesch: Sie alle schafften es nicht, den Hamburger Traum von der Rückkehr in die Bundesliga zu realisieren. Auch in der kommenden Saison spielt der einstige Dino zweitklassig. Und wieder muss ein neuer Trainer her.

Vereinslegende Hrubesch (70) kehrt zurück in den Nachwuchs und entsprechend sucht Sportvorstand Jonas Boldt, der im Übrigen „Rückendeckung in den Gremien“ spürt, mal wieder einen neuen Coach. Diesmal für den vierten Aufstiegsanlauf.

Walter kennt die zweite Liga

Wunsch-Kandidat Steffen Baumgart wechselt nach Köln. Nun sickern zwei weitere Optionen durch. Dem ‚kicker‘ zufolge ist Tim Walter ein Kandidat. Die zweite Liga kennt der 45-Jährige gut, trainierte dort schon erfolgreich Holstein Kiel (2018/19) und nicht ganz so erfolgreich den VfB Stuttgart (Hinrunde 2019/20). Seither ist Walter ohne Job.

Der ehemalige Coach der Bayern-Amateure steht für einen dominanten und durchaus unorthodoxen Spielstil mit viel Ballbesitz. Welche Spielweise der zweite Kandidat bevorzugt, lässt sich derweil nur schätzen. Handelt es sich doch um Tobias Schweinsteiger, dessen Namen die ‚Bild‘ im Zusammenhang mit dem HSV fallen lässt.

Schweinsteiger-Rückkehr?

Der ältere Bruder von Weltmeister Bastian assistierte in der vergangenen Saison bereits Hecking in Hamburg, folgte diesem dann zum 1. FC Nürnberg. Dort ist der 39-Jährige aktuell ebenfalls als Co-Trainer beschäftigt. Als Chef arbeitete Schweinsteiger im Profibereich noch nicht.

Allerdings hat der einstige Zweitliga-Profi gerade seinen Fußballlehrer-Schein geschafft und pflegt laut der ‚Bild‘ ein enges Verhältnis zu Boldt. Ob das reicht, als Novize gleich beim HSV zu übernehmen, steht auf einem anderen Blatt. Einer von mindestens zwei Kandidaten scheint Schweinsteiger aber zu sein.