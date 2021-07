Union holt Baumgartl

Timo Baumgartl ist zurück in der Bundesliga. Wie Union Berlin mitteilt, kommt der 25-jährige Innenverteidiger für ein Jahr auf Leihbasis von der PSV Eindhoven. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach Teil des Deals.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich freue mich, zurück in der Bundesliga zu sein und schon bald im Stadion An der Alten Försterei auflaufen zu können. Ich möchte gerne zu Unions positiver Entwicklung beitragen und mich gemeinsam mit meinem neuen Team in der Bundesliga etablieren, aber auch in der Conference League und im Pokal eine gute Rolle spielen“, so Baumgartl.

Der 25-Jährige, ehemaliger U21-Vize-Europameister 2019, war vor zwei Jahren vom VfB Stuttgart in die Niederlande gewechselt, hatte bei der PSV aber zuletzt keinen Stammplatz mehr. Der Blondschopf kommt mit der Erfahrung aus 86 Bundesligaspielen nach Berlin.