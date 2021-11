Newcastle: Transferziel von Atlético

Newcastle United hat einen neuen Rechtsverteidiger im Visier. Einem Bericht des ‚Mirror‘ zufolge wollen sich die Magpies schon im Winter die Dienste von Kieran Trippier sichern. Der 31-Jährige ist noch bis 2023 an Atlético Madrid gebunden.

Trippier wäre einer Rückkehr auf die Insel nicht abgeneigt. Zuletzt ließ er wissen, er würde „gerne wieder in der Premier League spielen“. Bei den Rojiblancos stand der englische Nationalspieler in La Liga in dieser Saison neunmal in der Startelf.