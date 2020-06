Keine Trainerdiskussion beim FCA

Beim FC Augsburg sitzt Cheftrainer Heiko Herrlich fest im Sattel. „So eine Frage stellt sich für mich nicht“, äußerte Stefan Reuter gegenüber der ‚Bild‘ bezüglich der Trainer-Frage. Beim 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln am vergangenen Sonntag machte Herrlich erneut negativ auf sich aufmerksam, als er dem Schiedsrichter Parteilichkeit vorwarf. Reuter verteidigt seinen Trainer: „Wir sind erneut ganz klar benachteiligt worden, das ist so nicht zu akzeptieren. So erklären sich Emotionen nach einem Spiel.“

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Spielen drohen die Fuggerstädter als Tabellen-13. in den Abstiegskampf zu geraten. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 beträgt lediglich vier Punkte.