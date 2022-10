Einsatzgarantie: Götzes Treffen mit der alten Liebe

Es dürften Erinnerungen hochkommen, wenn Mario Götze heute um 18:30 Uhr auf seinen Heimatverein trifft. Zweimal schon im Laufe seiner Karriere streifte sich der Edeltechniker das schwarz-gelbe Trikot über – wobei die erste Ära mit zwei Meistertiteln, einem Pokalsieg und deutlich mehr Spielzeit wesentlich erfolgreicher verlief.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun also tritt Götze mit Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund an. Sollte nichts Außergewöhnliches geschehen, wird der 30-Jährige in der Startformation stehen. Und das, obwohl er aufgrund von Rückenproblemen fast nur individuell trainieren konnte.

Bekannte Position, andere Rolle

Auflaufen wird der Held von Rio voraussichtlich wieder als einer von zwei Zehnern. Eine ähnliche Position nahm er schon zu BVB-Zeiten häufig ein, verändert hat sich allerdings Götzes Rolle. Deutlich seltener findet sich der Rechtsfuß in Abschlusssituationen wieder, stattdessen fungiert er als vorletzter Passgeber.

Zwei Treffer und drei Vorlagen aus 18 Pflichtspielen der laufenden Saison sind deshalb auch nur auf den ersten Blick eine magere Ausbeute. „Er ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir zuletzt außer in Bochum in jedem Spiel getroffen haben“, sagt Oliver Glasner über seinen Schützling.

Wichtig auch ohne Weltkarriere

Klar ist: Die vor mehr als zehn Jahren prognostizierte Weltkarriere ist es für Götze nicht geworden, auch wenn er auf ewig mit dem WM-Titel 2014 in Verbindung bleiben wird.

Seine fußballerischen Qualitäten sind dennoch weiterhin außergewöhnlich. Götzes Spielübersicht hat Frankfurts Ballbesitzspiel auf ein neues Level gehoben. Auch dank ihm geht der Champions League-Teilnehmer nicht als deutlicher Außenseiter ins Spiel gegen den BVB. Es könnte ein besonderer Abend werden für den 63-fachen Nationalspieler, Gänsehautmomente inklusive.