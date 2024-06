Nischalke findet neuen Klub

Jermain Nischalke geht in der kommenden Saison in der Regionalliga auf Torejagd. Der 1. FC Nürnberg gibt den 21-jährigen Angreifer fest an den FC 08 Homburg ab.

In der abgelaufenen Spielzeit war Nischalke an die Zweitvertretung von Borussia Dortmund verliehen. Über den Status einer Werbefigur kam der 1,93 Meter große Rechtsfuß allerdings nie wirklich hinaus. Zwölf Liga-Einsätze, davon nur einer von Beginn an, stehen auf seinem Konto. Eine Torbeteiligung verzeichnete Nischalke dabei nicht.