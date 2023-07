Bericht aus England: BVB-Offerte für Sancho

Borussia Dortmund will Jadon Sancho zurück. So berichtet es zumindest die englische Boulevard-Zeitung ‚Daily Star‘. Dem Blatt zufolge hat der BVB sogar schon ein konkretes Angebot bei Manchester United eingereicht. Schwarz-Gelb würde den Offensivspieler gerne auf Leihbasis zurück nach Dortmund holen.

Die Red Devils sollen die Offerte der Borussia aber postwendend abgelehnt haben. Man sei zwar durchaus daran interessiert, einen Abnehmer für Sancho zu finden. Eine Leihe komme für den englischen Rekordmeister jedoch nicht infrage. Die Ablöseforderung soll bei umgerechnet rund 52 Millionen Euro liegen.

United hatte den 23-Jährigen vor zwei Jahren für 85 Millionen Euro vom BVB verpflichtet. Die großen Erwartungen konnte Sancho in Manchester seitdem nicht erfüllen. In der Premier League kam der dribbelstarke Angreifer in der abgelaufenen Saison auf 21 Startelf-Einsätze. Sancho gelangen sechs Tore und drei Assists. Sein Vertrag läuft noch bis 2026 plus Option auf eine weitere Spielzeit.