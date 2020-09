BVB bestätigt Reus-Comeback

Marco Reus soll am kommenden Montag sein Comeback feiern. „Marco Reus wird am Montag im Testspiel gegen Sparta Rotterdam spielen“, bestätigt Sebastian Kehl in einer Medienrunde, „er hat in den vergangenen zwei, drei Wochen sehr gut trainiert. Nachdem er im Sommer eine schwierige Zeit hatte, macht er im Moment einen positiven Eindruck.“

Reus fällt seit Anfang Februar mit einer Muskelverletzung aus und musste während der Reha immer wieder Rückschläge hinnehmen. Jetzt fiebert der 31-jährige Mannschaftskapitän dem Comeback entgegen. „Er freut sich, wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Er kann alles absolvieren und wird noch ein paar Einheiten nachholen müssen. Das ist normal nach dieser langen Zeit“, so Kehl.