Juves Zukunft: Fünf Namen für den Umbruch

Die laufende Saison von Juventus Turin darf man getrost als verkorkst bezeichnen, auch wenn die Spielzeit noch einige Wochen andauert. Neben juristischen Problemen, die in einem Abzug von 15 Punkten in der Liga resultierten, musste man in der Champions League frühzeitig die Segel streichen und bietet den Fans außerdem alles andere als ansehnlichen Fußball.

Doch statt den Coach auszutauschen, sprachen die Verantwortlichen der Alten Dame Massimiliano Allegri das Vertrauen aus und erhoffen sich vom erfahrenen Erfolgstrainer wichtigen Input, um den Kader im Sommer wieder auf ein höheres Niveau zu heben. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ nennt nun einige Transferziele von Juve.

Zentrales Mittelfeld mit Fluktuation

Bis auf Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom, sucht man große Namen vergeblich auf der Liste. Dem Serben wurden immer wieder Transfergerüchte angedichtet, allerdings hielt er den Laziali stets die Treue. Im Sommer geht der Box-to-Box-Spieler jedoch in sein letztes Vertragsjahr. Dementsprechend hat Juve die Hoffnung wohl noch nicht aufgegeben, Milinkovic-Savic nach Turin holen zu können.

Bei den Bianconeri wäre der 27-Jährige für eine Position auf der Mittelfeldachse neben Paul Pogba vorgesehen. Dem Bericht zufolge will man im Zentrum die Mannschaft umkrempeln. Die Kaufoption für Leandro Paredes (28, Paris St. Germain) soll nicht gezogen werden. Zudem rechnen die Offiziellen mit einem Abgang von Adrien Rabiot (27), der Avancen aus der Premier League gemacht bekommt, und hoffen darauf, dass Leeds United die Kaufoption in Höhe von 33 Millionen Euro für Weston McKennie (24) zieht. Auch Denis Zakaria (26) könnte beim FC Chelsea bleiben, die Blues besitzen ebenfalls eine Kaufoption.

Serie A-Spieler im Fokus

Davide Frattesi (23) von US Sassuolo ist wie die zuvor genannten Profis ebenfalls im zentralen Mittelfeld beheimatet. Der vierfache italienische Nationalspieler wäre ein weiterer potenzieller Neuzugang neben Milinkovic-Savic. Mit Morten Hjulmand (23) haben Allegri und Co. außerdem den Kapitän von Ligakonkurrent US Lecce auf dem Zettel. Für den Dänen interessieren sich aber auch zahlreiche andere Klubs.

Um auf den anderen Positionen im Kader ebenfalls qualitativ und quantitativ nachzubessern, schauen sich die Scouts vor allem in der heimischen Liga um. Carlos Augusto (24) vom AC Monza als Linksverteidiger und Emil Holm (22) von Spezia Calcio als Rechtsverteidiger spielen in den Überlegungen der Transferabteilung eine größere Rolle, so die italienische Tageszeitung.