Lambertz hängt die Schuhe an den Nagel

Nach 17 Jahren, die er fast ausnahmslos bei Fortuna Düsseldorf verbrachte, beendet Andreas Lambertz seine Karriere. Die Rheinländer verkünden, dass der 35-Jährige einen Posten als Co-Trainer bei der U23 des Klubs übernimmt. Für die Zweitvertretung spielte Lambertz auch in den vergangenen zwei Jahren.

Der Mittelfeldspieler hatte 2003 sein Debüt für F95 gegeben. Bis 2015 spielte er durchgehend in Düsseldorf, ehe es ihn für drei Jahre zu Dynamo Dresden zog. „Der Schritt, die aktive Spielerkarriere zu beenden, ist nicht einfach, denn ich hatte eine unglaublich schöne Zeit. Doch ich freue mich auch auf meine neuen Aufgaben und darauf, die Erfahrungen aus dieser schönen Zeit nun an die Fortunen von morgen weiterzugeben“, so Lambertz.