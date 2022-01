Sandhausen: Keita-Ruel & Ouahim vor Abschied

Der SV Sandhausen wird wohl zeitnah zwei Spieler abgeben. Nach Informationen des ‚kicker‘ stehen Daniel Keita-Ruel (32) und Anas Ouahim (24) kurz vor einem Wechsel. Beide Akteure befanden sich bereits am Samstag beim Test gegen den FC Basel (1:3) nicht mehr im Aufgebot des Zweitligisten.

Keita-Ruel brachte es in dieser Saison in zehn Einsätzen auf lediglich einen Treffer. Nur fünfmal stand Ouahim in der Hinrunde für den SVS auf dem Feld. Auch er hat unter Coach Alois Schwartz keine Perspektive mehr. Stattdessen wollen die Hardtwälder noch bis zu drei weitere Neuzugänge an Land ziehen.