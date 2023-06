Nach einem Jahr: Grillitsch vor TSG-Comeback

Zehn Spiele, 418 Einsatzminuten, keine Torbeteiligung und zwei gelbe Karten. Das ist die ernüchternde Ausbeute von Florian Grillitsch nach einem Jahr in der Eredivisie. Folglich trennen sich in diesem Sommer die Wege, der auslaufende Kontrakt des defensiven Mittelfeldakteurs bei Ajax wird nicht verlängert.

Einen neuen Arbeitgeber hat Grillitsch wohl schon gefunden. Wie der ‚kicker‘ vermeldet, kehrt der 27-Jährige an seine alte Wirkungsstätte zurück. Vor weniger als zwölf Monaten war der 35-fache österreichische Nationalspieler ablösefrei von der TSG Hoffenheim ins Nachbarland gewechselt. Dem Magazin zufolge holt die TSG ihn nun „unter gleichen Umständen“ wieder nach Deutschland.

Beim Bundesligisten winkt dem Rechtsfuß ein Dreijahresvertrag. Im Kraichgau soll Grillitsch wieder in Form kommen und zu alter Stärke finden. Von 2017 bis 2022 absolvierte der 1,87 Meter große Abräumer 151 Spiele im Trikot der TSG, darunter auch zehn Einsätze in der Europa League sowie sechs in der Champions League.