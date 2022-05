Vertragspoker: Pokalheld Perisic meckert

Ivan Perisic hat sich zu seiner unklaren sportlichen Zukunft geäußert. Nach dem Sieg in der Coppa Italia gegen Juventus Turin (4:2 n.V.) am gestrigen Mittwoch sagte der Flügelspieler von Inter Mailand: „Ich weiß nicht, was passieren wird. Aber du kannst die Situation bei wichtigen Spielern nicht so managen und bis zum Ende warten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund: Perisics Vertrag läuft am Saisonende aus. Inter lässt den 33-jährigen trotz einer herausragenden Saison schon lange zappeln. Das aktuelle Angebot soll niedriger sein als der bisherige Verdienst des Kroaten. Gestern schoss Perisic die Nerazzurri trotzdem mit zwei Treffern in der Verlängerung zum Pokaltitel.