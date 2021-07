Klarstellung: Bale will weiterspielen

Gareth Bale denkt offenbar doch noch nicht ans Aufhören. Wie der Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, möchte der 31-Jährige seinen bis 2022 laufenden Vertrag bei Real Madrid erfüllen, ein Karriereende in diesem Sommer komme für ihn nicht infrage.

Auch was ein Karriereende im nächsten Jahr betrifft, habe sich Bale entgegen anderslautender Berichte noch nicht entschieden. Vielmehr wolle der Flügelspieler zunächst abwarten, wie seine Zukunft bei Real aussieht. Unter seinem neuen alten Cheftrainer Carlo Ancelotti hatte Bale einst eine erfolgreichste Zeit bei den Königlichen. In 92 Spielen gelangen dem Linksfuß in dieser Phase 39 Tore und 31 Vorlagen. Unter Zinedine Zidane war der Waliser in Ungnade gefallen und flüchtete für die abgelaufene Saison leihweise zu Tottenham Hotspur.