Ginters Gehaltswunsch

Beim FC Bayern kennt man die Gehaltsvorstellungen von Matthias Ginter ganz genau. Laut der ‚Sport Bild‘ fordert der Nationalspieler ein Salär von acht Millionen Euro. Ob die Münchner Ginter unter Vertrag nehmen wollen, bleibt aber ungewiss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Fachmagazin zufolge sind die Verantwortlichen an der Säbener Straße weiterhin nicht restlos überzeugt von den Qualitäten des Abwehrspielers. Was für Ginter spricht ist dessen Erfahrung in der Bundesliga und auf internationaler Ebene sowie die Tatsache, dass er Borussia Mönchengladbach ablösefrei verlassen kann. Andere mögliche Ziele sind die AS Rom, Inter Mailand und der FC Barcelona.