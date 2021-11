Zwei Spiele Sperre für Lacroix

Der VfL Wolfsburg muss bei den kommenden beiden Bundesligaspielen auf Maxence Lacroix verzichten. Die zwei Partien andauernde Sperre bestätigte der DFB am Montag. Lacroix hatte am Samstag gegen Bayer Leverkusen (2:0) nach einem Foul an Lucas Alario die Rote Karte gesehen.

Für den 21-jährigen Innenverteidiger war es bereits der zweite Platzverweis in der laufenden Saison. Ist er nicht gesperrt, ist Lacroix in der Wolfsburger Abwehrzentrale als Stammspieler gesetzt.