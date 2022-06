Englands Krise lässt Southgate zittern | Xavis frommer Wunsch

Zahnlose Löwen

In England herrscht aufgrund der bisherigen Leistungen der Three Lions in der Nations League großer Frust. Am gestrigen Samstag blieb das Team von Gareth Southgate beim 0:0 gegen Italien torlos und ist nach drei Partien noch ohne Sieg. Die ‚Daily Mail‘ kann „nicht hinschauen“, bei den derzeitigen Leistungen. Southgate stellte sich im Anschluss an die Partie der Kritik an seiner Person und deutete an, dass er zur Not auch seinen Posten räumen würde. „Southgate auf dem Drahtseil“, schreibt ‚The Mirror‘.

Der Mercato läuft heiß

Auf dem Stiefel ist es vor allem der Transfermarkt, der die dortige Presse derzeit umtreibt. „Pogback“, prangt auf der Titelseite des ‚Corriere dello Sport‘. Anfang Juli soll Paul Pogba der Sporttageszeitung zufolge offiziell bei Juventus Turin vorgestellt werden. Die Einigung mit dem Franzosen steht soweit und auch den Medizincheck hat der 29-Jährige hinter sich gebracht. Die ‚Tuttosport‘ macht den „letzten Aufruf“ von Juve für Ángel Di Maria zum Titelthema. In der ‚Gazzetta dello Sport‘ steht Paulo Dybalas Transfer zu Inter Mailand im Fokus. „Dybala ist gelandet“, heißt es dort.

Katalanisches Wunschdenken

Der FC Barcelona hat so wenig Gehaltsspielraum, dass selbst schon feststehende Neuzugänge nicht registriert werden können. Dennoch wollen die Katalanen weiter auf dem Transfermarkt zuschlagen. Das neueste Objekt der Begierde: Bernardo Silva von Manchester City, oder wie die ‚Mundo Deportivo‘ titelt: „Xavis Traum“. „Der Trainer des FC Barcelona würde den Verkauf von Frenkie de Jong absegnen, wenn dieser durch den Portugiesen von Manchester City ersetzt wird“, heißt es weiter. Einziges Problem: City ruft für Silva eine höhere Ablöse auf, als Barça seinerseits für de Jong. Eine Rechnung, die wohl nicht aufgeht.