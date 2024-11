Leipzig: Entwarnung bei Gulácsi

RB Leipzig kann im anstehenden Champions League-Spiel gegen Celtic Glasgow (Dienstag, 21 Uhr) auf Peter Gulácsi zurückgreifen. Auf die Frage, ob sein Einsatz am Dienstag in Gefahr sei, scherzte der Torwart gegenüber der ‚Bild‘: „Nein – aber wir brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Tape.“ Bereits in der vergangenen Woche hatte sich Gulácsi am Sprunggelenk verletzt, ehe er gestern bei der 1:2-Niederlage in Dortmund erneut umknickte.

Ein Ausfall wäre ein herber Verlust für die Sachsen gewesen. Der 34-Jährige befindet sich aktuell in überragender Verfassung. „Es ist ein Stück weit Erfahrung und Qualität. Ich spiele seit neun Jahren in der Bundesliga, man lernt ein paar Sachen dazu. Ich freue mich immer, wenn ich der Mannschaft helfen kann“, erklärt der ungarische Nationalspieler die Gründe für seine Form.