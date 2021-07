Götze verlängert in Augsburg und bleibt in K'lautern

Felix Götze hat seinen Vertrag beim FC Augsburg bis 2024 verlängert und schließt sich umgehend wieder dem 1. FC Kaiserslautern in Liga drei an. Der 23-jährige Defensivspieler verbrachte bereits die vergangene Spielzeit auf Leihbasis bei den Roten Teufeln.

In Kaiserslautern will Götze vor allem kontinuierlich spielen. „Es war mir bei der Entscheidung sehr wichtig, im kommenden Jahr viel Spielpraxis sammeln zu können“, erklärt der gebürtige Dortmunder. Nach ausgestandener Adduktorenverletzung kam Götze in der abgelaufenen Saison auf elf Einsätze für Kaiserslautern.