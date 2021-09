HSV: Keine Extra-Transfers für Walter

Sportvorstand Jonas Boldt hat dem Vorwurf widersprochen, die Transferpolitik des Hamburger SV einzig und allein nach den Wünschen von Cheftrainer Tim Walter zu gestalten. „Es ist ein Zusammenspiel: Man wählt einen Trainer aus, der eine Idee hat, mit der wir uns identifizieren und bei Spielern über die gleiche Denkweise redet“, erklärt der 38-Jährige im Gespräch mit vereinseigenen Medien.

Mit Simon Terodde (33), Klaus Gjasula (31), Sven Ulreich (32) und Toni Leistner (31) verließen die im Vorjahr unter Ex-Trainer Daniel Thioune eingeplanten Führungskräfte den HSV in diesem Sommer. Dafür holten die Rothosen mit Tommy Doyle (19) und Mario Vuskovic (19) unter anderem zwei Perspektivspieler an Bord. Für Boldt stellt dies noch lange keinen Strategiewechsel dar: „Aus meiner Sicht haben wir den Weg nicht verlassen, sondern in den vergangenen Jahren das erste Mal einen Weg eingeschlagen. Dass ein Weg Anpassungen braucht, insbesondere wenn Dinge nicht ganz so funktionieren, ist unabdingbar.“