Ultimatum: Gikiewicz sorgt für Klarheit

Rafal Gikiewicz sieht seine jüngsten und offensichtlich mit einem Augenzwinkern versehenen Aussagen in der ‚Bild‘, er habe dem FC Augsburg in der Vertragsfrage ein Ultimatum gestellt, falsch dargestellt. Via Instagram rückte der 34-jährige Torhüter, dessen Kontrakt beim FCA im Sommer ausläuft und die Option zur einjährigen Verlängerung enthält, nun ins richtige Licht.

Gikiewicz „möchte eine Sache hier klarstellen: Ich hatte und habe mit Stefan Reuter und Enrico Maaßen und allen Beteiligten beim FCA ein sehr gutes Verhältnis. Ich bin immer voll fokussiert auf unsere Spiele. Ich mache mir im Moment absolut keine Gedanken über meinen Vertrag. Ich stehe bis Juni 2023 voll im Dienst meiner Mannschaft und unserer Fans. Das möchte ich zum angeblichen ‚Ultimatum‘ hier mitteilen.“