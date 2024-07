28,5 Millionen: Lyon verpflichtet Nuamah

Ernest Nuamah verschreibt seine Zukunft Olympique Lyon. Der Ligue 1-Vertreter holt den Angreifer fest an Bord, nachdem er die abgelaufene Saison bereits auf Leihbasis in Frankreich verbrachte. In Lyon unterschreibt der 20-Jährige bis 2028.

Wie üblich gibt OL Einblicke in die Ablösemodalitäten: Offiziellen Vereinsangaben zufolge fließen 28,5 Millionen Euro an Stammverein RWD Molenbeek. In der abgelaufenen Spielzeit konnte sich Nuamah mit zehn Torbeteiligungen in 39 Partien für eine Festverplichtung empfehlen.