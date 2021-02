„Möchte zum BVB“: Gladbach bestätigt Rose-Abgang

Borussia Mönchengladbach hat nun auch von offizieller Seite bestätigt, dass Trainer Marco Rose (44) den Verein nach Saisonende verlassen wird. Sportdirektor Max Eberl sagt: „Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche miteinander geführt, in denen es um die Zukunft von Marco ging. Leider hat er sich nun entschieden, dass er von einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag Gebrauch machen und im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln möchte.“

Festgeschriebene fünf Millionen Euro muss der BVB dem Vernehmen nach zahlen, um Rose in den Ruhrpott zu holen. Eberl erläutert: „Sollten die in seinem Vertrag festgelegten Bedingungen fristgerecht erfüllt werden, wird er uns also nach dem Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen. Bis dahin werden wir mit Marco gemeinsam alle Kräfte mobilisieren, um unsere Ziele in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League zu erreichen.“ Roses Ausstiegsklausel muss laut ‚Sport Bild‘ bis Ende Mai aktiviert werden.

UPDATE (15:51 Uhr): Borussia Dortmund hat nun offiziell bestätigt, dass Marco Rose zur neuen Saison den Cheftrainer-Posten übernehmen wird.