BVB bestätigt Rose-Verpflichtung

Marco Rose (44) wird zur neuen Saison Trainer von Borussia Dortmund. Hans-Joachim Watzke bestätigt dem ‚Sport-Informationsdienst‘: „Wir freuen uns sehr. Mehr gibt es momentan nicht zu sagen, das tun wir, wenn er im Sommer seinen Job antritt.“ Der Geschäftsführer weiter: „Das gebietet der Respekt gegenüber allen Beteiligten.“ In einer Pressemitteilung verkündet der BVB beinahe zeitgleich die Verpflichtung.

Rose kommt per Ausstiegsklausel von Borussia Mönchengladbach, fünf Millionen Euro werden fällig. Der ‚Bild‘ zufolge erhält er einen Dreijahresvertrag. Die Fohlen hatten den Abschied ihres Trainers bereits zuvor bestätigt. In Dortmund tritt Rose die Nachfolge von Edin Terzic an. Dieser soll mit dem Team bis Saisonende noch die Qualifikation für die Champions League schaffen.

2019 war Rose von RB Salzburg nach Gladbach gekommen. Seither führte er das Team in die Champions League und dort auch erstmals ins Achtelfinale. Bis Saisonende soll er analog zu Terzic beim BVB die erneute Teilnahme an der Königsklasse erreichen.