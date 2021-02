Rose verlässt Gladbach – freie Bahn für den BVB

Marco Rose wird Borussia Mönchengladbach am Saisonende verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, teilte der Trainer seiner Mannschaft den Entschluss bereits mit. Auch der ‚kicker‘ berichtet vom Abschied. Mittlerweile hat Borussia Mönchengladbach diesen bestätigt (siehe Update). Eine Ausstiegsklausel ermöglicht den Schritt. Rose will zu Borussia Dortmund wechseln.

Beim BVB soll der 44-Jährige ab Sommer als Nachfolger von Edin Terzic der strauchelnden Mannschaft wieder auf die Beine helfen. Aktuell ist der BVB punktgleich mit Gladbach Tabellensechster, die so wichtige Champions League-Teilnahme ist also für beide Klubs in Gefahr.

Für Rose werden dem Vernehmen nach festgeschriebene fünf Millionen Euro Ablöse fällig. 2019 war Rose von RB Salzburg nach Gladbach gekommen. Seither führte er das Team in die Champions League und dort auch erstmals ins Achtelfinale.

UPDATE (15:06 Uhr): Mittlerweile haben die Fohlen bestätigt, dass Rose den Klub verlassen will. Max Eberl lässt sich zitieren: „Leider hat er sich nun entschieden, dass er von einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag Gebrauch machen und im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln möchte“. Der Manager zum Ablauf: „Sollten die in seinem Vertrag festgelegten Bedingungen fristgerecht erfüllt werden, wird er uns also nach dem Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen.“

UPDATE (15:45 Uhr): Inzwischen wurde die Einigung mit Rose auch von BVB-Seite aus bestätigt. Der Deal ist perfekt.