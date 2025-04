„Versenkt und vernichtet“: Die Pressestimmen zum BVB-Debakel

Es war ein Abend der Extreme. Auf der einen Seite pure Freude und Ekstase beim FC Barcelona, der Borussia Dortmund beim 4:0-Sieg in alle Einzelheiten zerlegte und dabei in Phasen an die alten Zeiten des katalanischen Kombinationsfußballs erinnerte. „Jeden Tag trainiert man mit Freude, weil jeder sehr professionell arbeitet. So in der Form, in der Qualität habe ich es noch nicht gesehen“, zeigte sich Trainer Hansi Flick nach der Partie bei ‚DAZN‘ selbst überrascht von seiner Mannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der anderen Seite war da ein BVB, der vom spanischen Tabellenführer überrumpelt wurde und zu keinem Zeitpunkt rechtfertigte, wie er es in die Top Acht der Champions League geschafft hatte. „Da muss es auch mal knallen. Heute hat es bei uns zu wenig geknallt, da muss man auch ehrlich sein“, sagte Emre Can und brachte damit wieder mal die Frage nach der Einstellung ins Spiel, da sich die Dortmunder in der zweiten Hälfte ihrem Schicksal ergaben.

Katalanen „eine Nummer zu groß“

International sorgte die Leistung von Barça in der Presselandschaft für martialische Lobeshymnen: Die ‚L’Équipe‘ etwa titelt heute: „Barcelona vernichtet Dortmund“, bei der ‚Süddeutschen Zeitung‘ wird der BVB „versenkt“, die ‚Bild‘ berichtet vom „BVB-Untergang“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚kicker‘ fasst zusammen, was alle Überschriften gemein haben. Barcelona war „eine Nummer zu groß“. Und während der BVB mal wieder in die Kritik gerät, steht die herausragende Leistung der Blaugrana im Vordergrund. „Barça macht Europa Angst“, so die ‚as‘, die ‚Mundo Deportivo‘ formuliert es etwas blumiger und spricht vom „Blaugrana-Wind für große Töne“.

Alle sind sich einig: Hoffnung braucht sich der BVB für das Rückspiel nicht mehr machen, Barça wird den Vorsprung über die Ziellinie bringen und ins Halbfinale einziehen. Womöglich sogar als Topfavorit auf den Titel.