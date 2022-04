Hertha: Jarsteins Zukunft ungewiss

Rune Jarsteins Verbleib bei Hertha BSC steht offenbar in den Sternen. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge wird die Zukunft des Torwart-Routiniers intern „diskutiert“. Es scheint also keineswegs ausgemacht, dass Jarstein bei der Alten Damen in sein letztes Vertragsjahr geht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor knapp acht Jahren war der heute 37-jährige Norweger von Viking Stavanger nach Berlin gewechselt, setzte sich gegen Konkurrent Thomas Kraft durch und stand jahrelang als verlässliche Nummer eins im Berliner Kasten. Seit ihn im April 2020 eine schwere Corona-Erkrankung außer Gefecht setzte, kommt Jarstein gesundheitlich nicht mehr richtig auf die Beine. Derzeit laboriert er zudem an den Folgen einer Knie-OP.