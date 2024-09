Southampton bindet Bednarek

Jan Bednarek bleibt dem FC Southampton noch eine Weile erhalten. Wie die Saints bekanntgeben, hat der polnische Innenverteidiger einen neuen Dreijahresvertrag bis 2027 beim Klub unterschrieben. „Ich bin wirklich glücklich. Ich denke, es ist die richtige Wahl für mich und meine Familie. Wir haben unseren Platz im Leben gefunden und wollen einfach weitermachen, als Familie, als Fußballspieler, als Fußballverein weiter wachsen. Das ist im Moment der richtige Ort für mich“, so Bednarek.

Der 28-jährige Nationalspieler war 2017 von Lech Posen nach Southampton gewechselt und hat seitdem 223 Partien für den Verein bestritten. In der vergangenen Spielzeit war der starke Zweikämpfer unverzichtbarer Stammspieler der Saints, lief in 45 Pflichtspielen auf und war einer der Schlüsselspieler auf dem Weg zum Wiederaufstieg in die Premier League.