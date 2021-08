Younes: SGE lehnt erstes Angebot ab

Zum Schnäppchenpreis will Eintracht Frankfurt Nationalspieler Amin Younes (28) nicht ziehen lassen. Wie Transfermarkt-Kenner Fabrizio Romano berichtet, hat die SGE ein erstes Angebot für den offensiven Mittelfeldspieler vom saudischen Interessenten Al-Shabab abgelehnt.

Der Klub aus Riad solle noch eine Schippe drauflegen, damit Younes den Weg nach Saudi-Arabien findet. Die Situation in den seit einigen Tagen laufenden Gesprächen sei offen. Younes soll nicht mehr zufrieden mit seinem ursprünglich ausgehandelten Salär in Frankfurt sein und nach einer Saison wieder weiterziehen wollen. Sein Vertrag in Frankfurt ist bis Juni 2022 datiert.