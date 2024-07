20 Millionen: Le Fée wechselt nach Rom

Mittelfeldspieler Enzo Le Fée schlägt seine Zelte in der Serie A auf. Die AS Rom verkündet die Verpflichtung des 24-jährigen Franzosen offiziell. Kolportierte 20 Millionen Euro wandern an Stade Rennes.

Ebenjene Summe hatte der Ligue 1-Vertreter im vergangenen Sommer auf den Tisch gelegt, um Le Fée vom FC Lorient loszueisen. Ein Jahr, 35 Einsätze und fünf Assists später zieht es den früheren U-Nationalspieler schon weiter.