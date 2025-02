Real-Star fällt lange aus

Real Madrid muss vorerst auf Dani Ceballos verzichten. Wie der amtierende Champions League-Sieger bekanntgibt, hat sich der Mittelfeldspieler eine Verletzung am hinteren Oberschenkel mit Sehnenbeteiligung zugezogen. Die Königlichen selbst machen keine Angaben über die Ausfallzeit, dem Vernehmen nach soll diese aber bei rund zwei Monaten liegen.

Für Real wirkt der Ausfall des 28-Jährigen schwer. In den vergangenen Wochen hatte sich Ceballos mit starken Leistungen zum Stammspieler gemausert und war maßgeblich am Weiterkommen in der Champions League gegen Manchester City beteiligt.