Wolves: Beale-Transfer auf der Zielgeraden

Die Wolverhampton Wanderers können in Kürze wohl einen neuen Trainer vorstellen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat man intern beschlossen, Micheal Beale als Nachfolger für den entlassenen Bruno Lage zu verpflichten. Der 42-Jährige steht seit Juni für die Queens Park Rangers in der zweitklassigen Championship an der Seitenlinie und führte sie dort in die Topgruppe.

Weiter heißt es, dass die Wolves zeitnah eine offizielle Anfrage für den Übungsleiter einreichen werden. Das heutige Spiel gegen Cardiff City (20:45 Uhr) könnte bereits sein letztes für die Hoops sein. Aufgrund einer Ausstiegsklausel kann Beale aus seinem Vertrag herausgekauft werden, so das Onlineportal.