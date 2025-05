Bayern verpflichtet Angreifer Meier

Die Amateure des FC Bayern verstärken sich mit einem Offensivtalent. Wie die Münchner mitteilen, wechselt Richard Meier von Drittliga-Absteiger SV Sandhausen zur zweiten Mannschaft des Rekordmeisters. Der 21-jährige Mittelstürmer unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Der 1,93 Meter große Youngster, der für den SVS in der 3. Liga in der abgelaufenen Spielzeit zwei Treffer und zwei Vorlagen in 16 Partien beisteuerte, könnte laut der ‚Bild‘ „im Juli auch die Möglichkeit bekommen, sich bei Trainer Vincent Kompany zu beweisen“.

„Richard ist ein wuchtiger Mittelstürmer, der gerade in seiner ersten Drittligasaison regelmäßig aufgelaufen ist. In der abgelaufenen Runde haben ihn Verletzungen ausgebremst. Wir glauben, dass er bei unseren Amateuren eine wichtige Rolle im Sturmzentrum einnehmen kann und freuen uns, ihn für unsere Regionalliga-Mannschaft gewonnen zu haben“, so Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter FC Bayern Campus.